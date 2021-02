Gleich dem Grund des Ozeans ist auch die musikalische Tiefe mit merkwürdigen Wesen bevölkert: komponierende Kuh, verkleideter Elefant, zeppelingroße Nachtigall. Zum Thema gehört ebenfalls der Zusammenhang von Sex, Mord und Akne. Am Ende hängen Konzertbesucher an Kronleuchtern. Und an allem ist der Bass schuld!



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Gustav Mahler:

3. Satz: Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen aus: Sinfonie Nr. 1 D-Dur "Titan, eine Tondichtung in Symphonieform"

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Erwin Schulhoff:

„Baßnachtigall“, 3 Vortragsstücke für Kontrafagott solo

Reiner Kugele (Kontrafagott)

Giacomo Meyerbeer:

Robert le Diable, Marsch der Nonnen

Orchestra Filharmonica Salernitana

Leitung: Daniel Oren

Michel Godard:

Tintinabulum

Michel Godard (Serpent)

Marie Ange Petit (Schlagzeug)

Giacomo Meyerbeer:

Raoul: C'est toi, mon vieux Marcel! aus: Les Huguenots

Anastasios Vrenios (Tenor)(Raoul de Nangis, ein protestantischer Edler)

Martina Arroyo (Sopran)(Valentine, seine Tochter)

Nicola Ghiuselew (Bass)(Marcel, ein hugenottischer Soldat, Raouls Diener)

Ambrosian Opera Chorus London

New Philharmonia Orchestra London

Leitung: Richard Bonynge

Bob Dylan:

Knocking on Heavens Door

Deep Schrott

Richard Wagner:

Vorspiel zum 3. Aufzug aus: Lohengrin WWV 75

The Philadelphia Orchestra

Leitung: Christian Thielemann

Nikolai Rimski-Korsakow:

Hummelflug

Gerhard Anker (Tuba)

Die Innsbrucker Böhmische

Leitung: Norbert Rabanser

Vinko Globokar:

„Cri des Alpes“ (Privataufnahme)

Vinko Globokar (Alphorn)

SWR2 Musikstunde vom 2.2.2021 | Von den Geheimnissen der Tiefe – Variationen über den Bass (2)