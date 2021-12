Uwe Mattes spielt Gordon Stout

Es war gut, in Trossingen zu studieren, weil…

… die Bedingungen in Trossingen für die musikalische Entwicklung super sind. In Trossingen gibt es wenig außerhalb der Hochschule, was der Ablenkung dienen könnte, man bleibt wirklich über längere Zeit im Fokus und ich konnte in meiner bisherigen Zeit dort sehr gut arbeiten und mich selbst effektiv weiterentwickeln. Wenn man das zulässt, kann man sich in dieser Kleinstadt zu 100 Prozent in seine Musik-Bubble fallenlassen und hat Raum und Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. So ungestört wäre das z.B in Berlin nie möglich.

Wie würde ein ideales Konzert aussehen?

In meinem idealen Konzert sitzen meine Freunde und Menschen, die mir sehr wichtig sind. Mehr braucht es nicht. Ort, Größe des Raumes, Programm, Solo/Ensemble/Orchester wäre dabei zweitrangig. Für Menschen Musik zu machen, die mir nahestehen, ist das aufregendste und schönste, was ein Konzert für mich bieten kann.

Wenn es ein Buch über dich geben würde - welchen Titel hätte es?

„Bauch über Kopf“

In der Vorbereitung auf Konzerte, Probespiele und was sonst alles so ansteht, bin ich ein großer Freund davon, mir Gedanken zum Stück aufzuschreiben, Übungen für einzelne Stellen zu überlegen, vieles bis ins kleinste Detail so rational es geht zu bearbeiten und einzuordnen. Dieser Teil ist für mich auch Teil des professionellen Arbeitens. Musik entsteht aber erst dann, wenn man aus dem Bauch heraus spielt. Wenn der Kopf alle Arbeit getan hat und ich dann einfach ICH sein kann beim Spielen, in diesem Moment kommt mein persönlicher Stempel auf das Werk. Und wenn das passiert, fühlt es sich ein bisschen an wie innerlich Schweben! Das Umschalten von Kopf zu Bauch, das macht mich als Musiker aus.