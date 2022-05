SWR2 Abendkonzert vom 4.7.2022

„Unisono – vielstimmig eins“ Chorfest der Evangelischen Landeskirche in Baden

voix unie - Vokalensemble der Evangelischen Landeskirche in Baden

Leitung: Achim Plagge

Coro Piccolo der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe

Leitung: Markus Raiser

Cantus Juvenum Karlsruhe

Leitung: Tristan Meister

1585 consort

Leitung: Michael Braatz-Tempel

Kammerchor der Christuskirche Karlsruhe

Leitung: Peter Gortner

Programm mit Werken klassischer und zeitgenössischer Chormusik

(Chornacht am 2. Juli 2022 in der Christuskirche Karlsruhe)

Unter dem Motto „Unisono - vielstimmig eins“ findet am ersten Juliwochenende 2022 das große Chorfest der Evangelischen Landeskirche in Baden statt: Open-Air-Konzert und Mitsingaktionen, Gottestdienste oder die große Chornacht in verschiedenen Karlsruher Kirchen. „Es lohnt sich für alle, die gerne im Chor singen und musizieren und auch für alle, die gern hören, wie bunt und vielstimmig geistliche Chormusik ist, von klassischer Chormusik bis zu Gospel und Jazz. Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder wird etwas geboten“, so die Veranstalter Achim Plagge und Jochen Martin: „Wir hoffen sehr, dass dieses Fest dazu beitragen wird, das Chorsingen nach der coronabedingten Durststrecke zu beleben."