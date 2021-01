Begonnen hat eigentlich alles nach Plan: Konzerte, Tagungen, Feste. Und dann hieß es plötzlich: Lockdown. Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag stillgelegt. Der Bonner Meister hätte sich seinen "Runden" wohl auch anders vorgestellt. Doch auch wenn die Füße in den eigenen vier Wänden bleiben müssen, die Gedanken können ungehindert auf Hör-Reise gehen. Pferdegetrappel führt durch die Straßen von Beethovens Wahlheimat Wien, akustisch atmet man die Aura des Genies in seinen zahlreichen Wohnungen. Selbst im Theater an der Wien ist der Bonner Exilant ansässig gewesen. Wem das zu verstaubt ist, den führen Film und Internet schließlich hinaus in die weite Welt. Und eines wird in diesem Jahresrückblick schnell klar: Ein Musikgiganten wie Beethoven lässt sich von einem Virus nicht vom Sockel stoßen. mehr...