Virtual Reality am Konzerthaus Berlin

Was ist eigentlich das Geheimnis von gutem Geigespiel? Das fragen wir am besten jemanden, der das richtig toll kann. Für SWR2 hat die Geigerin Antje Weithaas sich fünf kleine Stellen aus ihrem Lieblingsgeigenrepertoire rausgesucht. Einzige Bedingung: Sie sollten eine besondere Schwierigkeit demonstrieren. Und in der Reihe „Schwerste Geige“ sprechen wir nun darüber. In Folge 4 erklärt Antje Weithaas, was die genauen Anweisungen zeitgenössicher Komponisten bringen und warum es fast unmöglich ist, beim Spielen der Geige zu singen. mehr...