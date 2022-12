Ulf Merbold, Astronaut

Am Mikrofon: Katharina Eickhoff

Zu Gast an diesem letzten Tag des Jahres ist ein Mann, der einen anderen Blick auf die Welt hat als die meisten von uns - einfach, weil er sie schon vom Weltraum aus gesehen hat: Ulf Merbold. Drei mal war er im All, als zweiter Deutscher überhaupt, er ist Träger des Neil Armstrong Awards, des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse, des russischen Ordens der Freundschaft, und seit 2008 ist auch ein Asteroid nach ihm benannt. Welche Musik im Weltraum von den Astronauten gehört wird (am liebsten Mozart und Wagner!), was der Blick auf die von oben so zerbrechlich erscheinende Erde mit einem macht, wie die Zukunft der Raumfahrt aussehen könnte, und ob man als Astronaut auch Angst haben darf, darüber spricht der legendäre Astronaut in SWR2 - und erzählt von seiner großen Liebe zur klassischen Musik: Bach und Beethoven, Haydn und Mozart waren und sind die Begleiter in Merbolds Leben…



Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

Italienisches Konzert F-Dur, BWV 971,bearbeitet 1. Satz: Allegro

Albrecht Mayer (Oboe)

Sinfonia Varsovia

Leitung: Albrecht Mayer

Wolfgang Amadeus Mozart:

Requiem d-Moll, KV 626, Benedictus

Sibylla Rubens (Sopran)

Annette Markert (Alt)

Jan Bostridge (Tenor)

Hanno Müller-Brachmann (Bariton)

Collegium Vocale

Orchestre des Champs Élisées

Leitung: Philippe Herreweghe

Richard Wagner:

"Tannhäuser", "O du mein holder Abendstern", Lied des Wolfram

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Otto Gerdes

Carl Orff:

"Carmina Burana", "O Fortuna"

Rundfunkchor Berlin

Berliner Philharmoniker

Leitung: Simon Rattle

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klarinettenquintett A-Dur KV 581 "Stadler-Quintett", 1. Satz

Eduard Brunner (Klarinette)

Hagen Quartett

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93, 1. Satz

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Paavo Järvi

Joseph Haydn:

"Die Jahreszeiten", Chor des Landvolkes: "Komm, holder Lenz!"

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs

Johann Sebastian Bach:

Messe h-Moll BWV 232, "Dona nobis pacem"

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner