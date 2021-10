Schon über Telemanns Konzerte wurde berichtet, Klatsch und Tratsch über barocke Opernstars war Gegenstand der damaligen Presse. Robert Schumann selbst schrieb musikjournalistische Texte und Eduard Hanslick war als Kritiker einer der Motoren eines der größten musikästhetischen Streits der Geschichte. Die Entwicklung des Musikjournalismus bis heute ist unser Thema. Was bedeutet und bewirkt das Schreiben über Musik? (SWR 2020)



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Frank Zappa:

Pound for a brown aus: the yellow shark

Ensemble Modern

Leitung: Peter Rundel



Georg Kreisler:

Der Musikkritiker

Georg Kreisler



Georg Philipp Telemann:

"Hamburg, du Ehre" aus: Hamburger Admiralitätsmusik 1723 TWV 24:1 (für Soli, Chor und Orchester)

Barockorchester Bremen

Alsfelder Vokalensemble

Leitung: Wolfgang Helbich



Georg Friedrich Händel:

Rezitativ und Duett Lisaura – Rossane aus: Alessandro HWV 21

Catherine Bott (Lisaura), Emma Kirkby (Rossane) {Sopran}

The Brandenburg Consort

Leitung: Roy Goodman



Johann Mattheson:

Sonata (1) aus: Sonate g-Moll für 2 Cembali

Richard Egarr, Patrick Ayrton



Wolfgang Amadeus Mozart (Bearbeiter: Joseph Heidenreich):

Ouvertüre - Harmoniemusik aus: Die Zauberflöte

L' Ensemble à vent

Leitung; Maurice Bourgue



Ferdinand Pfohl:

"In den Dünen" aus: Strandbilder op. 8

Jamina Gerl (Klavier)



Dmitri Schostakowitsch:

Zwischenspiel aus: Lady Macbeth von Mzensk

Symphony of the Air Orchestra

Leitung; Leopold Stokowski



Franz Liszt:

Ave Maria aus: 12 Lieder von Schubert HS 558 für Klavier

Lang Lang (Klavier)

SWR2 Musikstunde vom 4.10.2021 | „Über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen“ – die Geschichte des Musikjournalismus (1/5)