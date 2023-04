SWR2 Morgenkonzert vom 29.5.2023

Tweets aus Versailles

Lautten Compagney Berlin:

Matthias Kiesling (Traversflöte)

Juliane Laake, Heidi Gröger (Viola da Gamba)

Michael Dücker (Barockgitarre, Laute)

Wolfgang Katschner (Theorbe)

Gerd Amelung (Cembalo)



Coline Dutilleul (Mezzosopran)

Franziska Troegner (Lesung)

Lesung aus Briefen derLiselotte von der Pfalz

Musik vonJean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, Francesco Corbetta, Marin Marais, Robert de Visée, André Campra, Michel-Richard Delalandeu. a.

(Konzert vom 7. Mai im Jagdsaal)

Lieselotte von der Pfalz hat Briefe geschrieben, wie heute getwittert wird - unablässig und oft mehrmals am Tage an den gleichen Adressaten. 6000 ihrer wohl 60.000 Briefe sind erhalten, plastische Schilderungen des höfischen Lebens, schonungslos offen, in oft mokantem, satirischem Ton. Sie schildert den neuesten Hofklatsch aus ganz Europa, den sie oft witzig kommentiert, reflektiert über Literatur und Theater, über Gott und die Welt. Die Texte werden gelesen von Franziska Troegner, die Lautten Compagney und die Mezzosopranistin Coline Dutilleul lassen spiegeln musikalisch die Atmosphäre am Hof des Sonnenkönigs.