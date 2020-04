In Zeiten von Corona häufen sich digitale Konzerte und Aufführungen im Internet. Persönliche Einblicke in den Musiker*innen-Alltag gibt es allerdings eher selten. Zu den Ausnahmen gehört die Pianistin Tiffany Poon. Sie will mit ihrem YouTube-Kanal Menschen an klassische Musik heranführen und Hintergrundinformationen geben. Eva Hofem hat sie digital in ihrem New Yorker Appartement getroffen. mehr...