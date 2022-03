US-Jazztrompeter bietet Waffen-gegen-Trompete-Tausch

Jazzmusiker Shamarr Allen suchte einen Weg, um Schusswaffen aus den Händen von Kindern zu bekommen. Als Ansatzpunkt fand er die Musik und initiierte das Tauschprogramm "Trumpet Is My Weapon" - (Die Trompete ist meine Waffe).

Trompeter Shamarr Allen verbindet mit Jazz, Hip-Hop, Rock, Funk, Blues und Country die musikalische Vielfalt von New Orleans. Seine Webseite verspricht: "He is the True Orleans experience!" picture-alliance / Reportdienste Skip Bolen

Mit dem Versprechen "Bring mir ein Gewehr und ich gebe Dir eine Trompete" will der Trompeter Shamarr Allen (39) in seiner Geburtsstadt New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana die Waffenkriminalität bekämpfen. Auf seinem Instagram-Account versprach Allen: "Ich mache das so lange, bis mir die Trompeten ausgehen." In Louisiana besitzen fast die Hälfte aller Haushalte eine Waffe. Der Staat liegt landesweit an vorderer Stelle bei den waffenbedingten Todesfällen, viele davon gehen zu Lasten jugendlicher Straftäter. Allen will New Orleans nun von der Geißel der Waffen befreien.

Bereits mehr als 35.000 Dollar für Trompeten gesammelt

Anlass für die Initiative war der Tod eines Neunjährigen am 13. Juli, der beim Spielen vor seinem Haus in New Orleans erschossen wurde. Allen beschloss darauf, Jugendliche zu motivieren, einen anderen und waffenlosen Lebensweg einzuschlagen - mit Hilfe von Musik. Um sein Austauschprogramm auf den Weg zu bringen und zu finanzieren, startete er am 17. Juli auf einer Crowdfunding-Plattform einen Aufruf - mit einem Spendenziel von 6.500 US-Dollar. Das Ziel war nach mehreren Tagen erreicht, mittlerweile (Stand 30. Juli) hat er bereits mehr als 35.000 US-Dollar eingesammelt.

"Die Trompete hat mich gerettet"

Allen ist selbst in einem Armenviertel in New Orleans aufgewachsen und begann mit 12 Jahren auf den Straßen des French Quarter Trompete zu spielen. In Fernsehinterviews erzählt Allen von seiner Erfahrung, wie ihm das Trompetenspiel half, aus dem Teufelskreis von Armut und Kriminalität zu entkommen. Das will er nun auch anderen Jugendlichen ermöglichen. "Ich bin in dieser Umgebung aufgewachsen. Ich verstehe, was diese jungen Menschen durchmachen. Sie sind keine schlechten Kinder."