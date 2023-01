Triggerwarnung für die Oper am Theater Dortmund

17 Hinweise für mögliche Trigger

Körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt, Kindesmissbrauch, Selbstverletzung, Krieg, Sucht, Drogenmissbrauch, Rassismus, Sexismus, Homo-/ Inter-/ Transfeindlichkeit, Ableismus, Bodyshaming. Die Liste, die das Theater Dortmund kürzlich veröffentlicht hat, ist lang – hier genannt wurde nur ein Ausschnitt.

Insgesamt umfasst sie siebzehn Hinweise auf mögliche Trigger, also sensible Inhalte, die bei Menschen starke Emotionen oder Erinnerungen auslösen können. Das kann unter anderem passieren, wenn Diskriminierung gezeigt wird, etwa von weiblich gelesenen oder trans Personen, People of Color oder Menschen mit Behinderung.

Vorbereitung auf den Besuch

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen selbst entscheiden können, ob sie sich diesen Inhalten aussetzen, und zwar, bevor sie eine Oper besuchen – so die Idee dahinter. Deshalb sind momentan die Produktionen der „Zauberflöte“, „Cabaret“ und „La Juive“ mit entsprechenden Hinweisen wie T3 – Selbstverletzung –, T6 oder T17 versehen. Ein bisschen erinnern diese Listen an die Allergen-Kennzeichnungen im Restaurant.

Hier geht nun, von unterschiedlichen Seiten, die Diskussion los. Einerseits: Warum spielen wir diese Opern denn dann überhaupt noch, wenn auf dermaßen umfangreiche Weise vor ihren Inhalten gewarnt werden muss? Andererseits: Darf Kunst jetzt nicht mehr wehtun? Darf sie keine unangenehmen Themen mehr behandeln?

Einblicke in die Hintergründe der Produktion

Beide Ansätze sind zu oberflächlich. Es geht schließlich bei den Hinweisen nicht darum, die Kunst selbst zu geißeln oder ihr Regeln und Rahmen zu verpassen – sondern schlicht und ergreifend darum, die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf hinzuweisen, was dort verhandelt wird.

Schließlich weiß man vor einer „Zauberflöten“-Premiere nicht unbedingt, was dort auf Regie-Ebene letztendlich passiert. An einigen Theatern beispielsweise ist rassistische Sprache aus dem Libretto gestrichen worden, an anderen nicht – aus welchen, vielleicht auch künstlerischen Gründen, ist erst einmal egal. Dortmund jedenfalls verspricht mit den gegebenen Hinweisen eine „Zauberflöte“ ohne Rassismus. Und das ist doch gut zu wissen.

„Kunst darf alles“

Ohne Reproduktion von Diskriminierung geht es aber auch in klugen Inszenierungen nicht immer. Ein Beispiel: Als Barry Kosky 2017 in Bayreuth die „Meistersinger“ inszenierte, thematisierte er explizit Wagners Antisemitismus und wie dieser sich im Werk wiederfindet. Seine Haltung war eine kritische, wenngleich er mit seinem Ansatz ja aber nicht drum herumkam, Antisemitismus zu zeigen – wenn auch stark überzeichnet.

Kunst darf also auch mit Trigger-Hinweis nach wie vor alles – schöne Grüße an alle, die Angst vor der bösen Cancel-Culture haben –, und Regietheater hat das Zeug dazu, selbst das diskriminierendste Werk in eine intelligente Produktion zu verwandeln. Es geht deshalb nicht darum, was Oper noch „darf“ oder „soll“ – sondern darum, was Kunstschaffende eigentlich „wollen“. Das gilt für Regisseurinnen und Musiker genau wie für Darstellerinnen und ja, am Ende ein ganzes Theater.