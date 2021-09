Traversenbass: Ein Orgelregister allein für Bach?

Die gesamte Tradition von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland steht seit 2017 auf der Liste des Immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO. Und in diesem Jahr ist die Orgel das Instrument des Jahres!

In der Reihe „Die Pfeife der Woche“ stellen wir Ihnen jede Woche eine Orgel vor, aus ganz Deutschland. Oder besser gesagt: ein jeweils sehr besonderes Register. In 16 Wochen geht es in alle 16 Bundesländer.

Einzigartiges Orgelregister im thüringischen Gräfenroda

Wir beginnen in Thüringen, das natürlich untrennbar verbunden ist mit der Musik von Johann Sebastian Bach. In Gräfenroda hat Jonas Zerweck ein Orgelregister entdeckt, das es so nur in Thüringen gibt: den Traversenbass, der sich besonders für die Musik dieses Komponisten eignet.