Olympia in Peking ist ein freudiges Ereignis mit einem bitteren Beigeschmack. Der westliche Journalismus wird vor Ort überwacht und eingeschränkt. Westliche Klassik geht aber immer: zur Eröffnungsfeier in Peking oder bei Kultur-Gastspielen in China. Richten sich westliche Orchester da nicht nach den chinesischen Zensurbehörden? Wie viel Politik spielt in der Kultur überhaupt eine Rolle? Ein Kommentar von Axel Brüggemann. mehr...