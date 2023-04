Tour de Länd: Kunst-Staatssekretär Arne Braun zu Besuch bei ländlichen Musikvereinen

Seit gut sechs Monaten ist Arne Braun Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Bei seiner „Tour de Länd“ erkundet er nun die Kultur im ländlichen Raum Baden-Württembergs. Insgesamt 22 kulturelle Orte besucht Braun – darunter den Musikverein Bühlertann im Kreis Schwäbisch Hall.

Landespolitischer Besuch beim Musikverein Bühlertann

Kunst-Staatssekretär Arne Braun ist auf den Spuren der Kultur im ländlichen Raum-. Er hat sich mit seinem Team auf eine „Tour de Länd“ begeben, um zuzuhören, zu verstehen und zu lernen. Auch beim Musikverein Bühlertann machte er Station – sehr zur Freude der Vereinsmitglieder:

„Auf jeden Fall ist man schon ein bisschen aufgeregter, wenn so ein Herr Staatssekretär uns anschreibt und uns kennenlernen möchte“, sagt Karin Köder. Sie ist im Vorstand des 1845 gegründeten Musikvereins, der vor zwei Jahren für sein Engagement mit der Conradin-Kreutzer-Tafel geehrt wurde.

Blasmusik ist ihr Leben. Daher wurden vorab extra zwei Stücke einstudiert. Die langjährigen Mitglieder Matthias Ziegele und Josef Deininger sahen dem Vorspiel vor Arne Braun allerdings recht gelassen entgegen: Die Aufregung hält sich in Grenzen. Die Gelassenheit lag auch daran, dass bewährte Stücke ausgewählt wurden, wie Schlagzeuger Thomas Munz verriet.

Ein bisschen Aufregung und ein bisschen Reinemachen vor dem Besuch

Melissa Klupp und Ann-Kathrin Maier sind zwar auch schon länger dabei, aber für sie war dieses Vorspielen doch besonders: „Wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt. Wir haben jetzt so einen Besuch auch noch nie gehabt.“ Und haben sie davor mehr geübt als sonst? „Schon vermehrt, auf jeden Fall, wie sonst.“

Mehr geputzt wurde für den hohen Besuch aber nicht, wie Karin Köder bekannte: „Die Küche ein bisschen sauber gemacht und die Gläser gespült, ja, das haben wir schon.“

Hoher Besuch beim Musikverein Bühlertann: Kunst-Staatssekretär Arne Braun verschafft sich einen Überblick über das kulturelle Angebot in ländlichen Gebieten. Helga Spannhake

Kunst-Staatssekretär Arne Braun ist Fan von Blasmusik

Und dann betrat Kunst-Staatssekretär Arne Braun den Probenraum: „Hier gibt’s wirklich – ich bin begeistert – wirklich was richtig Tolles um die Ohren.“

Gleich mit dem ersten Stück hatte sich der Musikverein Bühlertann ins Herz von Arne Braun gespielt und der outete sich als Fan von Blasmusik: „Blasmusik hat nämlich eine ganz eigene Dynamik. Das ist eine ganz eigene Form von Musik, die einen sofort erreicht, so unmittelbar und das ist toll.“

Anschließend schilderte Braun die Beweggründe für seine „Tour de Länd“: Er wolle in den ländlichen Raum und schauen, wie Kultur hier funktioniert. Was Kultur auch für das Leben im ländlichen Raum bedeutet. „Das ist tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes als in den Ballungsgebieten. Ich glaube, da gibt es ganz andere Probleme und da gibt es auch andere Fragestellungen.“

Der Verein ist fester Bestandteil des Gemeindelebens

Um diese wichtige Funktion der Kultur hervorzuheben, folgte ein kleiner Vortrag über Geschichte sowie Aktivitäten des Musikvereins Bühlertann: Sie alle teilen die Leidenschaft für die Musik und besitzen ein erstaunliches Repertoire von knapp 1.000 Musikstücken.

Konzertreisen, Benefizkonzerte, als musikalischer Höhepunkt das Jahreskonzert mit Ehrungen und Auftritte an Fasching. In der Gemeinde sind die Blasmusikerinnen und Musiker fest eingeplanter Bestandteil.

Neben all diesen geschilderten schönen Seiten gibt es aber auch Herausforderungen, wie Sabine Hirschle, seit Januar neu im Vorstand, erläuterte: „Wir haben mit dem Finanzamt zu tun. Wir haben mit der GEMA zu tun und noch und nöcher.“

Viele Auflagen und wenig Nachwuchs geben dem Verein zu Bedenken

Viele Auflagen bei Veranstaltungen machen dem Musikverein zusätzlich zu schaffen und Dirigent Friedrich Mück nannte das brennendste Thema: die Jugendarbeit.

„Viel zu wenig Jugendliche entscheiden sich heutzutage ein Instrument zu lernen. Und damit auch wir zu kämpfen“, sagt der Dirigent. „Es sind derzeit eine Handvoll Kinder, die bei uns ein Instrument lernen. Das sind viel zu wenige und das müssen unbedingt mehr werden.“

Intensiver Dialog und gegenseitiges Verständnis

Es entspann sich ein intensiver Dialog zwischen Politik und Kultur. Zwar gibt es gegenseitiges Verständnis, aber es ist leider auch eine Tatsache, dass sich die Dinge nicht so leicht ändern lassen, wie man sich das wünscht.

Als die Zeit um war und Arne Braun zu seiner nächsten Station aufbrechen musste, wandte er sich noch mit hoffnungsvollen Schlussworten an die Musikerinnen und Musiker: „Machen sie bitte weiter so. Bleiben sie bei der Suche nach dem Nachwuchs fleißig und fantasievoll und machen sie weiter Musik. Ich glaube, damit machen sie uns alle glücklich.“

So schnell wie er gekommen war, war der Kunst-Staatssekretär dann auch schon wieder fort. Aber für Sabine Hirschle war es ein lohnender Besuch: „Es war mir natürlich schon klar, dass wir hier jetzt nicht mit einem Geldregen nach Hause gehen, aber ich finde ich es schön, dass wir uns als Verein präsentieren konnten.“