Tore zur Welt – klingende Hafenstädte (1/5): Rotterdam

Knarzende Schiffsmasten und kreischende Möwen, in der Nase ein leichter Salzgeruch - prompt ist das Fernweh da! Häfen sind Sehnsuchtsorte, sie verheißen den Aufbruch ins Neue und Unbekannte, erzählen von Abenteuern und Entdeckungen. An der Schnittstelle zwischen Wasser und Land gelegen, wird den Bewohnern von Hafenstädten gerne eine besondere Offenheit nachgesagt - und dieser frische Geist hat natürlich auch Komponisten fasziniert. Diese Woche werfen wir die Schiffsleinen Richtung Pier und legen an 5 faszinierenden Hafenstädten auf ganz verschiedenen Kontinenten an. Die Gangway wird heruntergelassen – und wir betreten den Boden des größten Hafen Europas, den Boden von Rotterdam.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Steve Cropper / Otis Redding:

(Sittin' on) the dock of the bay

Otis Redding (Gesang)

Ensemble



Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre zur Oper Idomeneo

Musici della Cetra

Leitung: Andrea Marcon



Pieter Hellendaal:

Marsch - für Blechbläserquartett

Stuttgart Brass Quartett



Joep Franssens:

Ausschnitt aus Roaring Rotterdam (für Orchester)

Netherlands Radio Philharmonic Orchestra

Leitung: Gerd Albrecht



Anonym:

Och lief gesell

Diskantores

Leitung: Niels Berentsen



Pieter Hellendaal:

2. Satz: Allegro aus: Concerto grosso D-Dur op. 3 Nr. 5

Combattimento Consort Amsterdam

Leitung: Jan Willem de Vriend



Siegfried Borris:

De Zilvervloot aus: Niederländische Volkslieder op. 69

Cornelis van Dijk (Tenor)

Funkspielgruppe Radio Bremen

Leitung: Volker Gwinner



Johannes Verhulst:

3. Satz: Scherzo aus dem Streichquartett op. 6

Utrecht String Quartet



Hoagy Carmichael / Sidney Arodin:

Lazy River

Rita Reys (Gesang)

Dutch Swing College Band



Johanna Bordewijk-Roepman:

3. Lento aus der Violinsonate

Ursula Schoch (Violine)

Marcel Worms (Klavier)



Jan van Gilse:

Drei Tanzskizzen

Oliver Triendl (Klavier)

Netherlands Symphony Orchestra

Leitung: David Porcelijn



Theodoor Verhey:

Intermezzo aus dem Bläserquintett in Es-Dur op. 20

Ensemble 4.1





SWR2 Musikstunde vom 27.6.2022 | Tore zur Welt – 5 klingende Hafenstädte (1/5)