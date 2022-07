Tore zur Welt– 5 klingende Hafenstädte (5/5): Casablanca

Knarzende Schiffsmasten und kreischende Möwen, in der Nase ein leichter Salzgeruch - prompt ist das Fernweh da! Häfen sind Sehnsuchtsorte, sie verheißen den Aufbruch ins Neue und Unbekannte, erzählen von Abenteuern und Entdeckungen. An der Schnittstelle zwischen Wasser und Land gelegen, wird den Bewohnern von Hafenstädten gerne eine besondere Offenheit nachgesagt - und dieser frische Geist hat natürlich auch Komponisten fasziniert. Diese Woche werfen wir die Schiffsleinen Richtung Pier und legen an 5 faszinierenden Hafenstädten auf ganz verschiedenen Kontinenten an. In dieser Folge streifen wir durch die marokkanische Hafenstadt Casablanca. Man sagt, ihre Einwohner hätten das Herz in Afrika und Europa. Eine Stadt, die Gegensätze spielend vereint – eine Stadt voller Vielfalt!

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Anonym:

Ghazali tal jàhri (Maroc)

Jordi Savall (Gambe)

Pedro Estevan (Percussion) u. a.



Omer Avital:

Ana maghrebi

Avi Avital (Mandoline)

Omer Avital (Kontrabass)

Yonathan Avishai (Klavier)

Itamar Doari (Percussion)



Fen Shak Li'atetk:

Fen Shak Li'atetk

Rachid Halihal (Gesang, Oud)



Ludwig van Beethoven:

Chor der Derwische aus: "Die Ruinen von Athen" op.113

Rundfunkchor Berlin

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado



Max Steiner:

Casablanca Suite

National Philharmonic Orchestra

Leitung: Charles Gerhardt



Oum:

Ah wah

Oum und Band



Traditional:

El Rey que tanto madruga

Hesperion XXI

Leitung: Jordi Savall



Taditionell:

Elazri

Rachid Halihal (Gesang, Oud)

Ensemble



Camille Saint-Saëns:

Africa, Fantasie für Klavier und Orchester

Jean-Phillippe Collard (Klavier)

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: André Previn



Steve Knightly / Andrew Cadie / Mark Bloomer:

Keep hauling

Port Isaacs Fisherman's Friends





SWR2 Musikstunde vom 1.7.2022 | Tore zur Welt – 5 klingende Hafenstädte (5/5)