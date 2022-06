Tore zur Welt– 5 klingende Hafenstädte (4/5): Reykjavík

Knarzende Schiffsmasten und kreischende Möwen, in der Nase ein leichter Salzgeruch - prompt ist das Fernweh da! Häfen sind Sehnsuchtsorte, sie verheißen den Aufbruch ins Neue und Unbekannte, erzählen von Abenteuern und Entdeckungen. An der Schnittstelle zwischen Wasser und Land gelegen, wird den Bewohnern von Hafenstädten gerne eine besondere Offenheit nachgesagt - und dieser frische Geist hat natürlich auch Komponisten fasziniert. Diese Woche werfen wir die Schiffsleinen Richtung Pier und legen an 5 faszinierenden Hafenstädten auf ganz verschiedenen Kontinenten an. In dieser Folge geht es in Europas nördlichste Hauptstadt, Reykjavík. Umrahmt von Fjorden, Gletschern und Vulkanen – ein ganz besonderes Tor zur Welt!

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Jón Leifs:

Nr. 4: Allegro vivace aus: Fassung für Orchester

Isländisches Sinfonieorchester

Leitung: Osmo Vänskä



Jónas Hallgrímsson / Traditionell:

Island farsaelda frón

Ingi Gunnar Jóhannsson, Gudmundur Benediktsson (Gesang)



Jórunn Vidar:

4. Fidulag (Air) aus: Isländische Suite

Una Sveinbjarnardóttir (Violine)

Tinna Thorsteinsdottir (Klavier)



Sveinbjörn Sveinbjörnsson:

4. Satz: Allegro moderato aus: Klaviertrio a-Moll

Audur Hafsteinsdóttir (Violine)

Sigurgeir Agnarsson (Violoncello)

Nína Margrét Grímsdóttir (Klavier)



Björk:

All is full of love, Bearbeitung

Renée Fleming (Sopran)

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Leitung: Sakari Oramo



Halldór Laxness / Jon Asgeirsson:

Hjá lygnri móðu

Choir of Clare College Cambridge

Leitung: Graham Ross



Jon Nórdal:

3. Helga aus: Systur í gardshorni (Fairy Tale Sisters)

Anna Wandtke-Wypych (Violine)

Agnieszka Panasiuk (Klavier)



Látra-Björg / Traditional:

Fagurt er i fjördum

Benedikt Kristjánsson (Tenor)



Páll Ísólfsson:

Capriccio aus op.5

Nina-Margret Grímsdóttir (Klavier)



N. N.:

Leikr elds ok ísa (Edda - Mythen und Sagen aus dem mittelalterlichen Island)

Sequentia



Jón Leifs:

Nr. 2: Tempo giusto aus: Fassung für Orchester

Isländisches Sinfonieorchester

Leitung: Osmo Vänskä



Traditionell:

Krumma visa (The Ravens song)

Kór Langholtskirkju

Leitung: Jon Stefansson

SWR2 Musikstunde vom 30.6.2022 | Tore zur Welt – 5 klingende Hafenstädte (4/5)