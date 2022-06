Tore zur Welt– 5 klingende Hafenstädte (3/5): Sydney

Knarzende Schiffsmasten und kreischende Möwen, in der Nase ein leichter Salzgeruch - prompt ist das Fernweh da! Häfen sind Sehnsuchtsorte, sie verheißen den Aufbruch ins Neue und Unbekannte, erzählen von Abenteuern und Entdeckungen. An der Schnittstelle zwischen Wasser und Land gelegen, wird den Bewohnern von Hafenstädten gerne eine besondere Offenheit nachgesagt - und dieser frische Geist hat natürlich auch Komponisten fasziniert. Diese Woche werfen wir die Schiffsleinen Richtung Pier und legen an 5 faszinierenden Hafenstädten auf ganz verschiedenen Kontinenten an. Wenn man in Sydney ankommt, kann man gar nicht anders – man wird geradezu magnetisch ins Herz der Stadt gezogen: zum Sydney Harbour.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Alfred Hill:

3. Satz: Scherzo aus dem Streichquartett Nr. 3 a-Moll "The carnival"

Dominion Quartett



Miriam Hyde:

Sea Fantasy

Charlotte de Rothschild (Gesang)

Adrian Farmer (Klavier)



William Shield:

Captain Cook's March aus: Omai or a Trip round the World

State Orchestra of Victoria

Leitung: Richard Divall



Geoffrey Gurrumul Yunupingu:

Bapa

Gurrumul und Band



Noel Coward:

Bright was the day aus: Pacific 1860

Joan Sutherland (Sopran)

Decca Studio Orchestra

Leitung: Richard Bonynge



Christina MacPherson, James Barr:

Waltzing Matilda

ensemble amarcord

ensemble amarcord



Frederick Ellard / Richard Divall (Arr.):

Australian Bird Waltz

State Orchestra of Victoria

Leitung: Richard Divall



Elena Kats-Chernin:

1. und 6. Satz aus: The Sunshine Journal

Mitglieder des Australian World Orchestra



Elliott Gyger:

Five Bells / Deep and Dissolving Verticals of Light

Sydney Symphony Orchestra

Leitung: David Porcelijn



Banjo Paterson / Gavin Lockley:

Mulga Bill's Bycicle

Michael Halliwell (Gesang)

Rum Corps Orchestra

Leitung: Brett Weymark



John Henry Antill:

4. Bild: Spirit of the wind aus: Corroboree Ballett in 7 Bildern

New Zealand Symphony Orchestra

Leitung: James Judd

SWR2 Musikstunde vom 29.6.2022 | Tore zur Welt – 5 klingende Hafenstädte (3/5)