Tore zur Welt – 5 klingende Hafenstädte (2/5): Valparaiso

Knarzende Schiffsmasten und kreischende Möwen, in der Nase ein leichter Salzgeruch - prompt ist das Fernweh da! Häfen sind Sehnsuchtsorte, sie verheißen den Aufbruch ins Neue und Unbekannte, erzählen von Abenteuern und Entdeckungen. An der Schnittstelle zwischen Wasser und Land gelegen, wird den Bewohnern von Hafenstädten gerne eine besondere Offenheit nachgesagt - und dieser frische Geist hat natürlich auch Komponisten fasziniert. Diese Woche werfen wir die Schiffsleinen Richtung Pier und legen an 5 faszinierenden Hafenstädten auf ganz verschiedenen Kontinenten an. In dieser geht es nach Valparaíso, der Hafenstadt an der chilenischen Pazifik-Küste, eine der schönsten Städte Südamerikas.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Santiago de Murcia:

Jota

IChatham Baroque Ensemble



Osvaldo Rodriguez:

Valparaiso

Osvaldo Rodriguez (Gesang und Gitarre)



Enrique Soro:

Scherzo aus der Violinsonate in a-Moll

Daniel Inamorato (Violine)

Madalyn Parnas Möller (Klavier)



Pablo Neruda / Ute Lemper:

Madrigal escrito en invierno

Ute Lemper & Band



Antonio Lauro:

Cueca chilena für Gitarre

Victor Villadangos (Gitarre)



Eleodoro Ortiz de Zárate :

Lautaro, Arie des Lautaro aus: Giovinetta

Cristian Moya (Bass)

Yudalys Pedromo (Klavier)



Enrique Soro:

Nr. 1 aus: Tres Aires chilenos

Sinfonieorchester Chile

Leitung: José Luíz Domínguez



Alfonso Leng:

Dolora Nr. 3

Pola Baytelman (Klavier)



Pedro Humberto Allende:

La Voz de las Calles (für Orchester)

Orquesta Sinfónica de Chile

Leitung: Victor Tevah



unbekannt:

Ratonico (Zungenbrecher-Scherzlied)

Arthur Junge (Dirigent)

Singkreis Chile



Violeta Parra:

Gracias a la vida

Yaniv D'Or (Countertenor)

Ensemble Naya



Enrique Soro:

Danza fantastica

Sinfonieorchester Chile

Leitung: José Luíz Domínguez

SWR2 Musikstunde vom 28.6.2022 | Tore zur Welt – 5 klingende Hafenstädte (2/5)