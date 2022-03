Tonhalle-Orchester Zürich sucht Aktionäre als neue Eigentümer

Der Träger des renommierten Tonhalle-Orchesters Zürich war bisher ein Verein. Um sich neue Finanzmittel zu erschließen, wurde der Trägerverein nun in eine Akiengesellschaft umgewandelt. Musikliebhaber sollen zu Aktionären werden.

Die Tonhalle-Gesellschaft Zürich (TGZ) wird zu einer Aktiengesellschaft (AG). Die mehr als 1.100 Mitglieder des bisherigen Vereins haben der Änderung der Rechtsform am 10. März in einer ausserordentlichen Vereinsversammlung zugestimmt, vermeldet die Gesellschaft. Insgesamt will die AG Anleger für 26.500 Namensaktien mit einem Nennwert von 100 Schweizer Franken finden. Die Aktien werden für 400 Schweizer Franken (knapp 380 Euro) verkauft. Die Stadt Zürich will den Angaben zufolge 2.500 Aktien zeichnen.

"Mit dem Kauf einer Liebhaberaktie investieren Sie in einen Wert, der bleibt. Der Ihnen immer wieder aufs Neue Freude bereitet, überrascht und berührt: Die Musik."

Die TGZ hatte die Spielzeit 2018/2019 mit einem Verlust von 608.000 Franken abgeschlossen. Auch für das laufende Geschäftsjahr wurde ein Defizit eingeplant. In ihrem letzen Geschäftsbericht wurde der mittelfristige Ausblick "als kritisch" bezeichnet.

Kapitalzufluss dank neuer Rechtsform

Mit der neuen Rechtsform soll nun das benötigte frische Kapital gefunden werden. Die finanzielle Schieflage ist Folge der Kosten, die durch den Umzug in eine Ausweichspielstätte entstanden. Derzeit wird die Heimat des Orchesters, "Die Tonhalle am See", generalsaniert. Die Wiedereröffnung ist nun - nach Verzögerungen - für März 2021 geplant.