Franz Lehár gilt zwar als einer der Operettenkönige, hat aber als Militärkapellmeister auch Märsche geschrieben. Eine Uralt-Aufnahme wurde nun in Bad Ischl entdeckt.

Franz Lehár am Flügel - die Feierlichkeiten zu seinem 150. Geburtstag am 30. April konnten virusbedingt nur in kleinstem Rahmen stattfinden. ard-foto s1

Im oberösterreichischen Bad Ischl ist eine Tonaufnahme eines Marsches von Franz Lehár (1870 - 1948) entdeckt worden. Die Aufnahme datiert aus dem Jahr 1901 und ist nach Informationen des Österreichischen Rundfunks (ORF) vermutlich die älteste bekannte Tonaufnahme mit einem Werk Lehárs. Interpret des "Jetzt geht’s los!" auf der Plattenaufnahme ist die Militärkapelle eines k.u.k. Infanterieregiments.

Lehár dirigierte vermutlich selbst

Da Lehár zum Zeitpunkt der Aufnahme selbst die Militärkapelle leitete, wird vermutet, dass auch die Plattenaufnahme mit seiner Mitwirkung entstanden ist. Auf der Platte selbst ist kein Dirigent vermerkt. Die Aufnahme stammt von der 1898 von Emil Berliner gegründeten Deutschen Grammophon-Gesellschaft und soll nun digital aufbereitet werden, wie der ORF berichtet.

Lehár-Stadt Bad Ischl

Der vor allem durch seine Operetten bekannte Lehár lebte viele Jahre in Bad Ischl und starb auch in seiner Wahlheimat, die er schon zu Lebzeiten zu einem “Bayreuth der Operette” machen wollte. Das in diesen Tagen in Bad Ischl geplante jährliche "Lehár Festival Bad Ischl" wurde pandemiebedingt abgesagt. Im kommenden Jahr will das Festival allerdings sein 60-jähriges Jubiläum feiern.