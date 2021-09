Orgel-Meeresklänge in Sachsen

„Wir möchten die Hörer*innen wirklich mit ins Innere der Orgeln nehmen.“ Marie König und Maria Gnann vom Musikjournalistenkollektiv Mujk gestalten in SWR2 eine 16-teilige Beitragsreihe „Die Pfeife der Woche“, in der sie die unglaublichsten Orgelregister eines jeden Bundeslandes vorstellen. Was sie dabei erlebt haben, was echte Pauken oder eine Schnapsflasche in einer Orgel verloren haben und welche Chancen sie der Königin der Instrumente in Zukunft einräumen, erzählen die Journalistinnen Ines Pasz im Gespräch. mehr...