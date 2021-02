Wegen „der noch nicht verlässlich abschätzbaren Infektiosität“ der Geimpften könne es „keine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen“ geben – so der Wortlaut der vierseitigen Ad-hoc-Empfehlung, die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen veröffentlicht haben. Im Gespräch mit SWR2 am Morgen begründet der stellvertretende Vorsitzende des Ethikrates, Professor Volker Lipp dies so: „Wir sind in einer Zwischenphase, in der nicht alle geimpft sind, die gerne geimpft werden möchten“. mehr...