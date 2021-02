per Mail teilen

Thomas Bernhard hätte am 9. Februar seinen 90. Geburtstag gefeiert. Als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts rüttelte er mit einigen Skandalen den Theater- und Literaturbetrieb auf. Dabei wollte Thomas Bernhard ursprünglich Sänger werden, bevor eine Lungenkrankheit seine Pläne durchkreuzte. Wie die Musik dennoch Eingang in sein literarisches Schaffen gefunden hat, erklärt SWR2 Musikredakteur Bernd Künzig.

Die angestrebte musikalische Karriere - ein dunkles Kapitel in Thomas Bernhards Biografie

Eigentlich wollte Thomas Bernhard Sänger werden. Doch es kam etwas dazwischen. Im Jahr 1947 musste der junge Bernhard eine Lehre in einem Lebensmittelgeschäft in Salzburg antreten.

Die Arbeit in dem kalten und feuchten Keller des Lebensmittelgeschäfts wurde Bernhard zum Verhängnis: Er wurde lungenkrank und musste 1950 ins Sanatorium.

Die Folgen seiner Lungenkrankheit machten eine Sängerkarriere für Bernhard unmöglich. Zwar studierte er von 1955 bis 1957 am Mozarteum in Salzburg, sein Schwerpunkt war allerdings Schauspiel und Regie.

Später schrieb Thomas Bernhard zwei autobiografische Schriften über diese einschneidende Erfahrung: „Der Keller“ (1976) und „der Atem“ (1978), der ihm buchstäblich ausblieb.

Musik als Motiv des Scheiterns und der Zerstörung

DIe Musik wurde aber auch zum wiederkehrenden Thema in Thomas Bernhards literarischem Werk. Sein Kernroman dafür: „Der Untergeher“ (1983) handelt von einem Pianisten, der immer daran scheitert, auf der Bühne sein Publikum zufrieden zu stellen. Als Pendant dazu taucht Glenn Gould auf, der nur für sich selbst spielt und in seinem Heimstudio perfekte Aufnahmen produziert.

„Wir begegnen einem Menschen wie Glenn und sind vernichtet, denke ich, oder gerettet, in unserem Fall hat uns Glenn vernichtet, dachte ich.“ Auszug „Der Untergeher“ von Thomas Bernhard - Der anonyme Erzähler über Glenn Gould

Musiker*innen tauchen in Bernhards Romanen immer wieder in Nebenrollen seiner Werke auf. In „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ von 1972 geht es um eine Sängerin, welche die Partie der Königin der Nacht singt, aber mit privaten Angelegenheiten hadert. Der versoffene Vater - ein Lungenarzt - lauert hinter der Bühne. Scheitern ist eine ständige Bedrohung.

Sprachmusik in Bernhards Theaterstücken: Geschriebene Atemlosigkeit

Außer thematisch kommt Musik auch visuell und phonetisch zum Ausdruck in Thomas Bernhards Bühnenwerken. Seine Texte seien grafisch gestaltet und stark rhythmisiert, erzählt Bernd Künzig in SWR2.

Auf der anderen Seite werde Sprache „seriell seziert", so Künzig. Die Wiedergabe mancher Textblöcke führe regelrecht zur Kurzatmung oder Atemlosigkeit - Thomas Bernhards biographisches Leitmotiv.