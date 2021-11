Thilo Ruck spielt Villa-Lobos’ Gitarrenkonzert

Es war gut oder richtig, in Stuttgart zu studieren, weil…

…ich hier das Gefühl hatte, dass ich fast von Anfang an ganz viele Dinge ausprobieren durfte. Dieses Experimentieren und Ausprobieren war sehr wichtig für mich, um meinen Weg zu finden, und ist gerade hier an der Stuttgarter Musikhochschule ziemlich gut, weil das Angebot einfach immens ist: Es gibt in allen Bereichen tolle Dozenten, beispielsweise auch für Komposition wie Marco Stroppa und Martin Schüttler. Das vielleicht Allerbeste hier in Stuttgart sind, finde ich, die so genannten werk_statt_festivals. In jedem Semester werden von sehr vielen Kompositions-Studierenden neue Stücke komponiert und von Instrumental-Studierenden uraufgeführt. Das heißt, es gibt sozusagen ein Donaueschingen im Kleinen, was für die Komponierenden eine super Praxis ist, weil sie sofort das Resultat von Stücken bekommen, an denen sie monatelang gearbeitet haben und für uns Instrumentalist*Innen ist es natürlich supergut mitzubekommen, wie so ein Prozess abläuft, dass sich die Noten nach der ersten Probe nochmal ändern und wie man mit Komponist*innen zusammenarbeitet. Dafür gibt es nicht an allen Musikhochschulen so selbstverständlich so viel Raum wie in Stuttgart.

Wie würde da ein ideales Konzert aussehen?

Ich würde da einfach bei mir und bei meinen musikalischen Leistungen anfangen. Ich muss das Gefühl haben, gut gespielt zu haben und die Idee des Stücks, die ich während der Aufführung hatte, gut realisiert haben. Im besten Fall bedeutet das vielleicht, dass ich auch beim Publikum irgendetwas bewegt habe, eine Art von Perspektivwechsel oder ein neues Nachdenken über Musik, über sich selbst, über das Leben… das fände ich viel interessanter als zwei Stunden lang Leuten eine entspannte, gemütliche Badewannen-Unterhaltung zu bieten. Das ist nicht das Ideal, das mir vorschwebt.

Wenn es ein Buch über dich geben würde, welchen Titel und Untertitel würde es?

Ein Buch über mich würde erst einmal ganz viel damit zu tun haben, dass ich sehr viel übe und darüber zu lesen wäre dann erst einmal eher langweilig. Ein anderer großer Teil meines Lebens besteht eigentlich darin, Konzerte zu organisieren, Projekte zu realisieren, ganz viele E-Mails zu schreiben. Arbeitstitel wäre also etwas wie: „Es ist doch schon verrückt, wie schnöde der Alltag eines Berufsmusikers in der Realität aussieht, im Vergleich zum glanzvollen Konzert“. Ein schrecklicher und zu langer Titel also.