Ein Schlüsselerlebnis was mich zu diesem Beruf geführt oder gebracht hat, gab es nicht. Das wusste ich irgendwie schon immer, dass ich was mit Musik machen will. Aber natürlich gab es so einige Schlüsselerlebnisse im Laufe meiner Tätigkeit, und eins war, dass ich mit 14 oder 15 die Melodie meines ersten Stückes, was ich geschrieben habe, geträumt habe. Ja, das ist seitdem auch nicht noch mal passiert. Aber das war auf jeden Fall ein Schlüsselerlebnis.