Die Jazzgeschichte ist voll schillernder Persönlichkeiten, die jenseits ihres virtuosen Spiels auch modisch glänzen. Doch dabei geht es nicht nur um Marketing, wo immer es ihnen möglich ist, setzen die Jazzer mit ihrer selbstgewählten Kleidung eigene Akzente, brechen Tabus und überwinden das enge Korsett gesellschaftlicher Grenzen.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Miles Dewey Davis jr.:

Blue in green

Miles Davis & Ensemble

George Shearing:

Lullaby of Birdland

Sarah Vaughan

Clifford Brown Sextet

Leitung: Ernie Wilkins

John Birks "Dizzy" Gillespie/Kenny Clarke:

Salt peanuts

The Quintet

William D. "Bill" Johnson/Julian Dash:

Tuxedo junction

Glenn Miller & His Orchestra

Leitung: Glenn Miller

Billy Strayhorn:

Take the "A" Train

Anita O'Day

Marty Paich & His Orchestra

Gertrude "Ma" Rainey:

Bo-Weavil Blues 1

Gertrude "Ma" Rainey

Lovie Austin & Her Blues Serenaders

Thomas "Fats" Waller/Harry Brooks:

Jungle jamboree

Duke Ellington and His Orchestra

Leitung: Duke Ellington

Cabell "Cab" Calloway/Bennie Payne:

Jive (Page one of Hepster's dictionary)

Cab Calloway and His Orchestra

Leitung: Cab Calloway

Edward Kennedy "Duke" Ellington/Irving Mills:

Mood indigo

Nina Simone

Ensemble

Kamasi Washington:

Becoming

Herbie Hancock/Bennie Maupin:

Butterfly

Herbie Hancock (p,synth)

Bennie Maupin (ss,ts,bcl,fl)

Paul Jackson (elb)

Mike Clark (dr)

Bill Summers (perc)

Janelle Monáe Robinson/Julia Michaels:

Make me feel

Janelle Monáe

Ensemble

SWR2 Musikstunde vom 24.10.2020 | The Way you look tonight - Mode als Selbstermächtigung im Jazz