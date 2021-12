José Carreras zum 75. – Der Film „The Lucky Tenor“ von Beatrix Conrad

Das Glück ist ein wiederkehrendes Motiv in „The Lucky Tenor“, dem Film über José Carreras. Wenn der spanische Star-Tenor, der am 5. Dezember 75 Jahre alt wird, auf seine Karriere zurückblickt, dann ist er ganz demütig. Er habe viel Glück gehabt, diesen Beruf ausüben zu können. „Ihm ist das Glück aber nicht zugeflogen“, sagt die Filmemacherin Beatrix Conrad. In SWR2 erzählt sie, wie José Carreras auch mit seinen Schicksalsschlägen umgegangen ist und welchen Eindruck der Sänger am Set gemacht hat.

„The Lucky Tenor“ sehen „The Lucky Tenor“ – eine Co-Produktion von BR, WDR und SWR – wird am 5. Dezember um 23.35 Uhr im Ersten ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek können Sie den Film bereits jetzt ansehen. Er ist bis zum 1. März 2022 online verfügbar Eine strahlende Präsenz Die Filmemacherin Beatrix Conrad kennt und schätzt José Carreras schon seit ihrer Jugend. „Ich habe ihn das erste Mal in der West Side Story von Leonard Bernstein gehört und habe mich in diese Stimme verliebt“. Als sie ihm später als Filmemacherin begegnete, war sie von seiner Energie und seinem Optimismus begeistert. Im Rahmen der Filmproduktion von „The Lucky Tenor“ entdeckte Conrad dennoch neue Aspekte von José Carreras Leben. „Carreras kommt nicht aus einer musikalischen Familie. Er ist zum Gesang gekommen und auch drangeblieben ohne Vorbilder in unmittelbarer Nähe zu haben“. Carreras' Leukämie-Krankheit Im Mittelpunkt des Films stehen auch die heftigen Schicksalsschläge und vor allem seine Leukämie-Krankheit. Carreras habe aus der tödlichen Krankheit Kraft geschöpft, erzählt Conrad. So konnte er wiederum anderen Kranken helfen, eine Spendengala initiieren und Geld für die Forschung sammeln. Trotz allen Herausforderungen und Schicksalsschlägen trägt der Film den Titel „The Lucky Tenor“. Der Grund: „Er sagt in dem Film selbst, dass er 'lucky' ist, dass er diesen Beruf ausüben kann. Dass er auf der Bühne stehen kann, für die Menschen singen kann und auch diese Karriere hatte“, so Beatrix Conrad. Lucky meint nicht, dass ihm das Glück zugeflogen ist, sondern dass er sich dieses Glück erkämpft hat.