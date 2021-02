Not macht erfinderisch. Da die meisten Theater in Italien geschlossen sind, gibt es in Genuas Straßen nun eine mobile Opernbühne. Das „Teatro in Rivoluzione“ findet auf einem LKW statt und soll die Menschen dort erreichen, wo sie es am wenigsten erwarten: auf öffentlichen Plätzen in ihrer Stadt. Die Idee dazu hatte Davide Livermore, Regisseur und Direktor des Nationaltheaters Genua. mehr...