„Tenor: Eine Stimme – zwei Welten“

Zwei verschiedene Welten vereint in einem Kinofilm. Von den Produzenten von „Emily in Paris“ und „Midnight in Paris“ kommt mit TENOR die unglaubliche Geschichte eines jungen, talentierten Aufsteigers auf die große Leinwand. Regisseur Claude Zidi Jr inszeniert die Story mit der César-nominierten Michèle Laroque („Endlich Witwe“, „Oskar und die Dame in Rosa“) und dem Beatbox-Weltmeister und Schauspiel-Newcomer Mohamed Belkhir, bekannt unter dem Rapper-Namen „MB14“ in den Hauptrollen.

Sushi in der Opéra Garnier

Brutaler könnte die Anfangssequenz des Film-Märchens vom Aufstieg des jungen Antoine zum Tenor kaum sein. Er steht in Bondy, einem Pariser Außenbezirk, nachts Schmiere beim illegalen Boxkampf seines großen Bruders, anschließend heizt der talentierte Rapper auf einer Rap-Battle dem Publikum ein.

Ansonsten absolviert er eher gelangweilt einen Buchhaltungskurs, um beruflich aufsteigen zu können. Hauptsächlich jobbt Antoine als Sushi-Lieferant. Als er für einen Freund eine Tour mit einer Bestellung für die Opéra Garnier übernimmt, ändert sich sein Leben.

Ein Rapper fasziniert von klassischer Musik

Um in diese fremde Welt zu gelangen, muss Antoine über den Zaum klettern. Doch in der Oper bewegt er sich talentiert in Musik und Spontandichtung, offen und selbstbewusst. Er gibt das Sushi ab und bleibt noch kurz, fasziniert vom Gesang einer Studentin.

Dafür kassiert er von einem Kursteilnehmer eine hochnäsige Abfuhr und antwortet mit einem Spontanrapp. Madame Loyseau, die Gesangslehrerin der ehrwürdigen Opéra Garnier, ist sofort begeistert von Antoines Stimme. Für sie hat diese einen elementaren Funken. Und plötzlich mutiert der coole Rapper, dem ja die Vereinigung von Wort, Musik und Bühnenauftritt geläufig ist, zum klassischen Gesangstalent.

Pavarotti 2.0

Die Lehrerin will ihn unbedingt und gegen alle Widerstände als Schüler in ihrem Kurs. Er selbst ist schließlich von dieser Ausdrucksform fasziniert und besucht nach anfänglichen Zweifeln begeistert den Unterricht von Madame Loyseau. Wie Luciano Pavarotti kann auch Antoine keine Noten lesen.

Als Madame Loyseau Antoine im Opernhaus vorstellen will, probt zufällig Startenor Roberto Alagna auf der Bühne. Kaum hat er Bekanntschaft mit Antoine gemacht, stellt er fest, dass sie quasi Nachbarn sind. Denn Alagna ist tatsächlich in dem ebenfalls berüchtigten Viertel Clichy-sous-Bois im Großraum Paris aufgewachsen. Schnell finden der Startenor und der Rapper auch stimmlich zusammen und Alagna wirbt dafür, den gesellschaftlichen Außenseiter in die heiligen Hallen der Pariser Musikkultur aufzunehmen.

Doppelleben in der Ober- und Unterschicht

Allerdings muss Antoine vor seinen Freunden und seiner Familie nun ein Doppelleben führen, zwischen der Pariser Oberschicht und der rauen und gleichzeitig familiären Vorstadt. Bald holt ihn diese Wirklichkeit ein. Doch er findet mit Hilfe von Madame Loyseau seine eigene Stimme und seinen Weg.

Trailer zum Film

Rap und Opernmusik gleichberechtigt

Regisseur Claude Zidi Jr geht es in seinem Film „Tenor: eine Stimme – zwei Welten“ um den Kontrast zweier Musikgenres, die miteinander mehr als fremdeln. Rap und Beatboxing zeigt er als gleichberechtigt neben der Opernmusik. Dass dies so gut gelingt, liegt vor allem an Mohammed Belkhir, in Frankreich bekannt als Beatbox-Weltmeister MB14 und an Michèle Laroque als Madame Loyseau in den Hauptrollen.

Regisseur Zidi bringt in opulenten Bildern eine temporeiche und spannende Handlung auf die Leinwand, getragen vom mitreißenden Soundtrack von Laurent Perez Del Mar. Wie der Underdog zur klassischen Musik kommt, Noten lesen lernt und am Ende Erfolg hat, ist nur die vordergründige Handlung. Es geht hier vor allem um die Liebe zur Musik, gleich welcher Art, um die Aufgabe von Vorurteilen und die Überwindung sozialer Schranken. Denn Grenzüberschreitung muss die Zukunft der Oper sein.