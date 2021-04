Mit der Musik-Plattform „ARD-Klassik“ präsentiert die ARD ab Karfreitag ein neues gemeinsames Angebot in der ARD-Mediathek. Gebündelt sind hier Aufnahmen aller Orchester und Chöre der Landesrundfunkanstalten sowie Highlights aus den Archiven in herausragenden Interpretationen. Anke Mai, Programmdirektorin Kultur des SWR, berichtet im SWR2 Musikgespräch von der Vielfalt des neuen Angebots, erläutert seine Ziele und Perspektiven und betont: „Das ist ein unglaublicher Schatz, den wir da haben. Und ihn jetzt sichtbar zu machen, ist allein schon ein Wert an sich.“ mehr...