Technik und Elektronische Musik – Ein Schwingkreis (2/2)

Den venezianischen Komponisten Luigi Nono und den Maler Emilio Vedova verband eine lebenslange Freundschaft. Sie manifestierte sich in der wechselseitigen Widmung von Werken, vor allem aber in Projekten, an denen beide gemeinsam arbeiteten, am prominentesten die Musiktheater "Intolleranza" und "Prometeo". Jan Kopp geht der Frage nach, wie Nono und Vedova sich in ihrer Kunst gegenseitig beeinflussten und wirft dabei einen Seitenblick auf Umberto Ecos Idee des "offenen Kunstwerks", die im Schaffen beider Künstler zunehmend wichtig wird.