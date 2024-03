In Freiburg organisiert Natasha Loges, Professorin an der dortigen Hochschule für Musik, das Projekt „Winterreise-Weltreise“. Dort wird am 15.03. der berühmte Zyklus Schuberts mit Stücken aus aller Welt verwebt. Schubert selbst war gar nicht so reisefreudig, wie man denkt, erzählt Natasha Loges im SWR2 Musikgespräch. Sie moderiert den Abend, der von SWR2 aufgezeichnet wird und am 25. März im Abendkonzert zu hören ist.