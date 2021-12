Tatsuya Ohira und Tabea Müller spielen Schostakowitsch

Es war gut/richtig in Stuttgart zu studieren, weil…

T.O.: … die Atmosphäre ähnlich ist wie in meiner Heimat. Ich bin in Sapporo in Japan geboren. Ich habe in Tokyo studiert, also einer sehr großen Stadt und es ist schwierig dort Musik zu studieren, weil es immer laut ist, man wenig Zeit hat und zu viele Leute dort wohnen. Es ist einfach nicht besonders gemütlich. Aber hier ist es ruhiger und einfacher, sich auf die Musik zu konzentrieren.

T.M.: Die Stuttgarter Musikhochschule ist sehr angesehen. Man kann also erstmal nicht so viel falsch machen, indem man hier studiert. Auch der Trompeten-Professor in Stuttgart ist sehr, sehr gut und bekannt und hat einen guten Ruf. Aber es passt auch menschlich zwischen uns ziemlich gut. Er findet immer klare Worte und kann mir eine klare Anleitung geben, aber gleichzeitig lässt er mir auch noch meine Freiheiten und behandelt mich auf einer respektvollen Ebene. Deshalb war es für mich von Anfang an klar, dass Stuttgart ganz gut zu mir passen wird. Außerdem mag ich auch den Hochschul-Charakter, der mit den festen Klassen ein bisschen intimer ist als zum Beispiel an der Uni. Man hat immer einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin.

Wie würde dein ideales Konzert aussehen?

T. O.: Auf jeden Fall mit Publikum und nicht online. Ich möchte durch Musik kommunizieren, das ist mein Ziel.

T.M.: Die Basis für ein gutes Konzert ist man eigentlich selbst. Hauptsache, man ist zu hundert Prozent zufrieden mit dem, was man abgeliefert hat, man hat alles gegeben, was man geben konnte, man hatte eine gute musikalische Ausdruckskraft. Manchmal reduziert man seine Leistung dann darauf, ob man vielleicht mal einen oder zwei Töne nicht so schön gespielt hat oder sich vergriffen hat oder gekiekst hat. Aber wichtig ist, dass man auch auf das große Ganze achtet, auch darauf, dass man mit den anderen Musiker*innen, also dem Orchester oder Ensemble, kommuniziert. Dann kann man Spaß haben und loslassen. Und das möglichst auch schon in der Vorbereitung, so dass man nicht mit Angst ins Konzert geht, sondern sich einfach freut, dass man spielen darf. Wenn man es gut macht, dann überträgt sich der Spaß auch auf die Menschen im Publikum, egal wie viele sie sind.

Wenn es ein Buch über dich geben würde, welchen Titel und Untertitel würde es?

T.O.: Ich arbeite als Korrepetitor, unterrichte Kinder und spiele natürlich selbst. Und obwohl das alles so unterschiedliche Tätigkeiten sind, haben sie doch alle mit Musik zu tun. Das Wichtigste für mich ist, Musiker zu sein, deswegen käme „Musik“ sicherlich im Titel vor.