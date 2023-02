Taschenformat – Pocket Concerto

Die Wohnzimmerproduktion gab es in der Musik schon lange vor der Corona-Pandemie, und auch jetzt ist das Heimstudio alles andere als eine Notlösung. In seinem Originalbeitrag für die SWR2-Serie stellt der Litauer Komponist, Klang- und Konzeptkünstler Arturas Bumšteinas allerdings ausgerechnet das Zusammensein in Frage. Was entsteht, wenn wir zwar im selben Studio singen, aber uns nicht mehr (zu)hören? Aus Riga erreichen uns seine "Earmuff heterophonies" für einen Chor aus Sängerinnen, die mit verschlossenen Ohren litauische Volklieder aufnehmen.