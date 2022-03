Tanz im Blühenden Barock: „Sasha Waltz & Guests“

Wie sehr fehlt Ihnen der Körperkontakt? In der Pandemie heißt es Abstand halten, und so umarmen wir uns nicht mehr und begrüßen uns höchstens noch mit dem Ellenbogen. Vielen fehlt die Nähe – was fehlt Ihnen? Mit dieser Frage konfrontiert der Künstler und Artist in Residence Brad Hwang im Rahmen der Schlossfestspiele momentan die Ludwigsburger. Mit seinem selbstgebauten Umarmungsgerät kommt er mit Abstand und Maske in Kontakt mit den Menschen. mehr...