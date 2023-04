Tage Alter Musik Regensburg 2023

Von Ilona Hanning

Seit fast 40 Jahren, immer über Pfingsten, gibt es die Tage Alter Musik in Regensburg, eines der wichtigsten Festivals für Alte Musik in Deutschland mit besonderem Charme: in der historischen Altstadt hört man Musik an den Orten, an denen sie entstanden sein könnte und erlebt in 16 Konzerten nicht nur die Stars der Szene, sondern entdeckt auch unbekanntere Ensembles, erlebt Musikprogramme mit vertrauten Werken oder entdeckt Komponisten, die man bisher gar nicht kannte. Was das Programm in diesem Jahr zu bieten hatte und welche Konzerte besonders spannend waren, hören sie in SWR2 Alte Musik.