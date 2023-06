Licht im Keller: Vom Elektriker zum Komponisten

Dass traditionelle Musik aus dem portugiesischen Sprachraum mit Jazz verbunden wird, passiert besonders häufig in Brasilien. In anderen lusophonen Ländern kombinieren Musiker eher vereinzelt den Jazz mit Musikstilen der Kapverden wie Carmen Souza oder mit dem Fado Portugals wie Júlio Resende und Dulce Pontes. Aline Frazão lässt Jazz zur Musik Angolas anklingen, in Mosambik ist es Moreira Chonguica, Alex Ikot ist in Äquatorialguinea für Jazzanleihen bekannt und Tony Dudu aus Guinea Bissau ist Erfinder des Gumbe Jazz. Absolut rar ist globaler Jazz aus lusophonen Regionen wie Goa in Indien oder Macau in China.