Leiter Tadeusz Matacz über 50 Jahre John Cranko Schule in Stuttgart

Tadeusz Matacz ist Leiter der John Cranko Schule in Stuttgart, die zu den weltweit führenden Ballettinstitutionen gehört und in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiert. Cranko verfolgte mit der Gründung seiner Ballettschule das Ziel, „jedem Tänzer das Beste zu geben, das wir zu leisten imstande sind.“ Von der Ballettschule bis zur Ballettakademie können junge Menschen hier bis heute eine professionelle Ausbildung durchlaufen. Im Gespräch mit SWR2 gibt Tadeusz Matacz einen Einblick in das Leben an der John Cranko Schule.