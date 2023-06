Die finnische Komponistin Kaija Saariaho starb am 2. Juni 2023 nach schwerer Krankheit in ihrer Wahlheimat Paris. In einem Interview bei den Schwetzinger SWR Festspielen 2016 spricht Kaija Saariaho über sich und ihre Arbeit.

Kaija Saariaho wurde 1952 in Helsinki geboren und zählt heute zu den prominentesten Komponistinnen der Neuen Musik. In Finnland wurde sie von Paavo Heininen ausgebildet, während sie in Freiburg bei Brain Ferneyhough und Klaus Huber studierte. Saariaho setzte ihre Studien am Pariser IRCAM fort. Ihre Musik wurde in der Vergangenheit intensiv vom SWR Symphonieorchester, dem SWR Vokalensemble und dem SWR Experimentalstudio aufgeführt. Darüber hinaus war sie in der Saison 2016/2017 "Composer in Residence" des SWR Symphonieorchesters. Das Interview mit Kaija Saariaho enstand im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele 2016.