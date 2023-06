Alexandre Kantorow: Kopf oder Zahl? Bauchgefühl!

"He can do anything", schwärmt Teodor Currentzis über ihn. Alexandre Kantorow springt spontan für den erkrankten Vadym Kholodenko ein und spielt Brahms' Klavierkonzert Nr. 2 – das Stück, mit dem er 2019 den renommierten Tschaikowski-Wettbewerb gewonnen hat. Was ist sein Trick? Wir haben mit dem französischen Pianisten darüber gesprochen, wie er gute Entscheidungen trifft und wie er das Klavier zum Singen bringt.