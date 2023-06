Brad Lubman dirigiert Messiaens Turangalîla-Sinfonie

Livemitschnitt vom 17. März 2023 in der Stuttgarter Liederhalle.

Programm

Olivier Messiaen

Turangalîla-Sinfonie

für Klavier, Ondes Martenot und großes Orchester



Introduction (Einleitung) – Modéré, un peu vif Chant d'Amour I (Liebesgesang I) – Modéré, lourd Turangalîla I – Presque lent, rêveur Chant d'Amour II (Liebesgesang II) – Bien modéré Joie du Sang des Étoiles (Freude des Sternenblutes) – Vif, passionné avec joie Jardin du Sommeil d'Amour (Garten des Schlafes der Liebe) – Très modéré, très tendre Turangalîla II – Un peu vif, bien modéré Développement d'Amour (Entfaltung der Liebe) – Bien modéré Turangalîla III – Bien modéré Finale – Modéré, presque vif, avec une grande joie

Mitwirkende

François-Frédéric Guy, Klavier

Thomas Bloch, Ondes Martenot

SWR Symphonieorchester

Brad Lubman, Dirigent

François-Frédéric Guy (Klavier), Thomas Bloch (Ondes Martenot) und das SWR Symphonieorchester unter Brad Lubman, am 17. März 2023 in der Stuttgarter Liederhalle. SWR

Musik kommt nicht nur aus heiterem Himmel. Sie hat mit historischen Konstellationen zu tun, mit Philosophie, auch mit Weltanschauungen. Olivier Messiaen ist kein Theoretiker im strengen Sinne. Seine Weltanschauung äußert sich jedoch in vielen seiner Kommentare – und die gehen weit über rein musikalische Fragen hinaus. 1936 gründet er mit den Komponisten Yves Baudrier, André Jolivet und Jean-Yves Daniel Lesur die Gruppe "Jeune France". Das Quartett wendet sich gegen die in Paris vorherrschende Neoklassik. Als zu abstrakt empfindet sie das Quartett, als lebensfremd. In den eigenen Konzertreihen geht es ihnen um mehr Gefühl in der Musik, auch um mehr Spiritualität. Schon in seinem ersten veröffentlichten Orgelwerk "Le banquet céleste" ist all jenes ablesbar, was zu Messiaens weltweitem Ruhm beitragen wird: die ungewöhnliche Harmonik fernab von Quintenzirkel und Dur-Moll-System sowie eine religiöse Thematik, die sich in jedem Werk, gerade auch in der "Turangalîla-Sinfonie", äußert. Als diese Mitte der 1940er-Jahre entsteht, ist Messiaen noch umstritten. Heute ist er anerkannt. Einerseits durch seine Schlüsselwerke, zu denen neben der "Turangalîla-Sinfonie" auch "Chronochromie" für Orchester gehört oder die große Oper "Saint François d'Assise", andererseits als Wegbereiter der Avantgarde, als Lehrer von Iannis Xenakis, Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen.

(Text: Torsten Möller, aus dem Programmheft)

