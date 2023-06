Für den Themenschwerpunkt "#Zusammenhalten für die Kultur" trafen sich Schauspieler Walter Sittler und Musiker*innen des SWR im Aufnahmestudio zu einem 'Konzert' mit Musik und Literatur aus unterschiedlichen Epochen.



Mitglieder des SWR Symphonieorchesters

Mitglieder des SWR Vokalensembles

Walter Sittler, Rezitation

Katharina Eickhoff, Moderation



Produktion im Funkstudio Stuttgart am 23. und 24. April 2020.

Programm

Albert Camus

Rezitation aus dem Roman "Die Pest"

Daniel Speer

Sonata I für 3 Posaunen

Louis de Caix d'Hervelois

Suite für 3 Violoncelli

1. Satz: Lentement

3. Satz: Menuet

5. Satz: La Neapolitaine

Antonio Vivaldi

Sonate für Blockflöte, Fagott und B.c. a-Moll RV 86

1. Satz: Largo

2. Satz: Allegro

Thomas Morley

Sing we and chant it

P. D. Q. Bach

My Bonnie Lass She Smelleth

W. A. Mozart

Quartett in D für Flöte, Violine, Viola und Cello KV 285

1. Satz: Allegro

Dmitrij Schostakowitsch

Streichquartett Nr. 8 c-Moll op. 110

1. Satz: Largo

2. Satz: Allegro molto

J. S. Bach

Partita Nr. 2 d-Moll für Violine solo BWV 1004

3. Satz: Sarabande

Ludwig van Beethoven

Signor Abate – Kanon

Ernst Toch

Fuge aus der Geographie für sprechenden Chor

Xavier de Maistre

Rezitation aus dem Roman "Die Reise um mein Zimmer"

Anton Bruckner

Aequale I für 3 Posaunen

Anton Bruckner

Aequale II für 3 Posaunen

Claude Debussy

Sonate für Flöte, Viola und Harfe F-Dur, L 137

3. Satz: Final. Allegro moderato ma risoluto

H. W. Ernst

Die letzte Rose. Etüde für Violine solo Nr. 6 G-Dur

André Jolivet

Sonatine für Oboe und Fagott, Ouvertüre

Franz Schubert

"Ruhe, schönstes Glück der Erde", Lied für 4 Männerstimmen D 657

Philip Roth

Rezitation aus dem Roman "Nemesis"

Karl Weigl

Intermezzo Nr.1 für Streichquartett, "Revelation"

Malcolm Arnold

Divertimento für Flöte, Oboe und Klarinette op. 37

6. Satz: Piacevole

5. Satz: Maestoso

Kinan Azmeh

A Scattered Sketchbook, Sketch #1 #3 #5 #6 #1

Joseph Meyer

A Cup of Coffee, a Sandwich and You – Foxtrot

Steve Reich

music for pieces of wood

Friedrich Hölderlin

Rezitation aus der Elegie "Der Gang aufs Land. An Landauer" Komm! ins Offene, Freund!

James Stephenson

Fanfare for an Angel für vier Trompeten

Barry, Robin & Maurice Gibb

How deep is your love (Arr.: Matthias E. Becker)

Noch sind die Konzertsäle geschlossen, doch zumindest durften sich Mitglieder des SWR Symphonieorchesters und des SWR Vokalensembles nun wieder im Aufnahmestudio treffen und musizieren. Dazu gesellte sich Schauspieler Walter Sittler und es entstand "Komm! ins Offene, Freund!", ein abendfüllendes Programm aus Kammermusik und Rezitation, das nicht nur anspruchsvoll unterhalten, sondern auch aufmerksam machen soll auf die prekäre Situation, in die viele freischaffende Künstler durch die Corona-Krise geraten sind.