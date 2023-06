François-Xavier Roth dirigiert das SWR Symphonieorchester

François-Xavier Roth Holger Talinski

1971 in Paris geboren, zählt François-Xavier Roth zu den charismatischsten und vielseitigsten Dirigenten unserer Zeit. Seit 2015 leitet er als Generalmusikdirektor der Stadt Köln sowohl das Gürzenich-Orchester als auch die Oper Köln. Er ist Principal Guest Conductor des London Symphony Orchestra und der erste Associate Artist der Philharmonie de Paris; kürzlich wurde er darüber hinaus zum Künstlerischen Leiter des Atelier lyrique de Tourcoing ernannt. Von 2011 bis 2016 war der Chefdirigent des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Als international gefragter Gastdirigent steht er regelmäßig am Pult der Berliner und Münchner Philharmoniker, des Concertgebouw Orchestra, der Orchester aus Boston, Cleveland und San Francisco sowie des Tonhalle-Orchesters Zürich. 2003 gründete Roth das Orchester Les Siècles, mit dem er so innovative wie kontrastreiche Programme konzipiert und diese auf modernen und historischen Instrumenten umsetzt. Mit Les Siècles ist er in ganz Europa sowie China und Japan aufgetreten, häufig erhält das Ensemble Einladungen zu internationalen Festivals. Der Einsatz für die Gewinnung neuer Zuhörer ist essentieller Bestandteil der Arbeit von François-Xavier Roth. Gemeinsam mit dem Festival Berlioz und Les Siècles gründete er das Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, eine einzigartige Orchesterakademie mit ihrem eigenen Bestand an historischen Instrumenten. Darüber hinaus haben Roth und Les Siècles Presto! ins Leben gerufen, eine Fernsehserie für France 2, die allwöchentlich über drei Millionen Zuschauer erreicht. Unermüdlicher Kämpfer für zeitgenössische Musik, ist François-Xavier Roth seit 2005 Dirigent des wegweisenden Panufnik-Komponistenprogramms des London Symphony Orchestra. Darüber hinaus brachte Roth Werke von Yann Robin, Georg-Friedrich Haas, Hèctor Parra und Simon Steen-Andersen zur Uraufführung und arbeitete mit Komponisten wie Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann, Helmut Lachenmann und Philippe Manoury zusammen. Für seine Verdienste als Musiker, Dirigent, musikalischer Leiter und Lehrer wurde François-Xavier Roth im vergangenen Jahr zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt.