"Bestimmt die interessanteste Komponistin, die wir haben" erzählte Dirigent Christoph Eschenbach 2016 über Kaija Saariaho. Ihre Musik hat er in der Saison 2016/2017 intensiv mit dem SWR Symphonieorchester aufgeführt, als sie "Composer in Residence" des Orchesters war. Am 2. Juni 2023 starb sie im Alter von 70 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.