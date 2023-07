Papierflieger als Beifallsboten: Auf Balkonkonzert-Tour in Stuttgart

Sie bringt Musik dorthin, wo man sich vielleicht gerade am meisten über sie freut: Jasmin Bachmann ist Musikvermittlerin beim SWR und besucht gemeinsam mit Musiker*innen des SWR Symphonieorchesters Kliniken und sozialen Einrichtungen in Stuttgart: Ein Balkonkonzert von Christof Skupin und Jörge Becker bedeutet gerade in Zeiten von Corona viel mehr als nur Unterhaltung. Trotz räumlicher Distanz schafft die Musik, was ihr für Jasmin Bachmann im besten Fall immer gelingt: zu berühren.

Mehr Aktionen mit Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters in Stuttgart und Freiburg

Von der grünen Wiese über Terrassen und Balkone bis hin zum Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach: Unter dem Motto "Für Euch da!" spielen Musikerinnen und Musiker des SWR Symphonieorchesters im Freien für die Menschen in Kliniken und sozialen Einrichtungen. Hier einige Impressionen aus Freiburg und Stuttgart.