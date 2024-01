ARD-Silvesterkonzert 2020: SWR Symphonieorchester & Teodor Currentzis

Thomas Gottschalk und Chefdirigent Teodor Currentzis präsentieren Konzertaufnahmen des SWR Symphonieorchesters. Mit dabei ist Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja.

Programm

Sergej Rachmaninow

Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27

1. Satz: Largo – Allegro moderato

2. Satz: Allegro molto

3. Satz: Adagio



Dmitri Kourliandski

the riot of spring for tape and orchestra



Heinrich Ignaz Franz Biber

Battalia à 10 D-Dur. Suite für Streicher und Basso continuo

Mitwirkende

Patricia Kopatchinskaja, Violine

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Teodor Currentzis

Moderation: Thomas Gottschalk

Das ARD-Silvesterkonzert ist üblicherweise der mediale Höhepunkt der Klassik im Jahr. Auf dieses Ereignis hatten sich der SWR und vor allem die Musiker:innen des SWR Symphonieorchesters in diesem Jahr besonders gefreut. Angesichts der sich dramatisch entwickelnden Pandemielage in Europa und in Deutschland, haben sich ARD und SWR schweren Herzens darauf verständigt, in diesem Jahr kein Live-Konzert zu produzieren, sondern das Jahr 2020 mit neu zusammengestellten Konzertaufnahmen des SWR Symphonieorchesters unter seinem Chefdirigenten Teodor Currentzis ausklingen zu lassen.