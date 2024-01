Was ist mein Vermächtnis? Wie ebene ich den Weg für Frauen, die nach mir kommen? Wie finde ich in der Literatur und in der Musik meine eigene, weibliche Stimme. Es sind ihre großen Themen, die Virginia Woolf und die Komponistin Ethel Smyth über die Künste hinweg verbunden haben. In dieser Ausgabe von Lost in Music spüren wir nicht nur ihrer besonderen Frauenfreundschaft nach, sondern fragen auch, welche Rolle Musik beim Schreiben für Virginia Woolf gespielt hat. Und wir erfahren auch, warum die Ikone weiblichen Schreibens für viele Komponistinnen und Komponisten zu einer Inspirationsquelle wurde.