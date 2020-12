Von Hildburg Heider

Peter Schreier, der weltbekannte deutsche Tenor, ist am 25. Dezember 2019 nach langer Krankheit in einem Dresdner Krankenhaus gestorben. In Bach-Oratorien, in Mozart-Opern und als Liedsänger begeisterte er über Jahrzehnte mit dem schlanken, hellen Timbre seiner Stimme das Publikum, auch bei den Schwetzinger SWR Festspielen ist er aufgetreten. Peter Schreier wirkte als Dirigent und bis ins hohe Alter als Gesangspädagoge. In Dresden veranstaltete er alle zwei Jahre eine Schumanniade mit jungen Musikern, 2018 für ihn zum letzten Mal. Wir verneigen uns vor dem großen Künstler und wiederholen in "Zur Person" eine Sendung aus dem Jahr 2017. Hildburg Heider besuchte Peter Schreier in seinem Landhaus in Dresden, wo er am liebsten kochte, Tomaten züchtete und eine Orchideen-Sorte, die seinen Namen trägt.



(Die Sendung über die Geigerin Franziska Pietsch verschieben wir auf den 1. März 2020.)

Musikliste:

Peter Schreier (Tenor)

Franz Schubert:

"Im Frühling"

Graham Johnson (Klavier)

Carl Maria von Weber:

"Durch die Wälder, durch die Auen", Arie des Max aus der Oper "Der Freischütz"

Staatskapelle Dresden

Leitung: Carlos Kleiber

Friedrich Smetana:

"Dukaten"-Duett aus der Oper "Die Verkaufte Braut"

Theo Adam (Bass)

Staatskapelle Dresden

Leitung: Otmar Suitner

Franz Schubert:

"Wohin?" aus dem Liederzyklus "Die Schöne Müllerin"

Walter Olbertz (Klavier)

Benjamin Britten:

Agnus Dei aus dem "War Requiem"

Rundfunkchor und Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig

Leitung: Herbert Kegel

Johann Sebastian Bach:

"Es ist vollbracht" aus der "Johannespassion"

Dresdner Kreuzchor

Mitglieder der Dresdner Philharmonie

Leitung: Rudolf Mauersberger

Robert Stolz:

"Zwei Herzen im Dreivierteltakt" aus der Operette "Der verlorene Walzer"

Sylvia Geszty (Sopran)

Dresdner Philharmonie

Leitung: Heinz Rögner

Johannes Brahms:

"Treue Liebe dauert lange" aus dem Liederzyklus "Die schöne Magelone"

Peter Rösel (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

"Petrus aber saß draußen im Palast" aus der "Matthäuspassion"

Dresdner Kreuzchor

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Rudolf und Erhard Mauersberger

Wolfgang Amadeus Mozart:

Terzett Belmonte-Osmin-Pedrillo aus dem Singspiel "Die Entführung aus dem Serail"

Peter Schreier und Wilfried Gamlich (Tenor)

Matti Salminen (Bass)

Mozart-Orchester des Opernhauses Zürich

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Un'aura amorosa" aus der Oper "Così fan tutte"

Staatskapelle Dresden

Leitung: Otmar Suitner

Hans Pfitzner:

Ausschnitt aus der Oper "Palestrina"

Staatskapelle Berlin

Leitung: Otmar Suitner

Gioacchino Rossini:

Duett Almaviva-Figaro aus der Oper "Der Barbier von Sevilla"

Hermann Prey (Bariton)

Staatskapelle Berlin

Leitung: Otmar Suitner

Kurt Weill:

"Völlerei" aus dem Ballett "Die sieben Todsünden"

Peter Schreier und Hans-Joachim Rotzsch (Tenor)

Günter Leib (Bariton)

Hermann Christian Polster (Bass)

Richard Strauss:

"O lieber Künstler, sei ermahnt", Lied

Norman Shetler (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Arie des Tamino aus der Oper "Die Zauberflöte"

Staatskapelle Dresden

Leitung: Otmar Suitner

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Das Lied der Trennung" KV 519

András Schiff (Klavier)

Franz Schubert:

"Mein"

Konrad Ragossnig (Gitarre)

Johannes Brahms:

"Erlaube mir, feins Mädchen" aus den "49 Deutschen Volksliedern" WoO 33

Rudolf Buchbinder (Klavier)

Jacques Offenbach:

Duett aus der Operette "Orpheus in der Unterwelt"

Jutta Vulpius (Sopran)

Dresdner Philharmonie

Leitung: Robert Hanell

Johann Sebastian Bach:

Sinfonia aus der "Italienischen Kantate" BWV 209

Kammerorchester Berlin

Leitung: Peter Schreier

Robert Schumann:

"Mondnacht", Lied

Norman Shetler (Klavier)

Robert Schumann:

"Widmung" aus dem Liederkreis "Myrthen" op. 25

Norman Shetler (Klavier)

Robert Schumann:

"Liebeslied (Widmung)", Klaviertranskription von Franz Liszt

Alexander Krichel (Klavier)

Franz Schubert:

"Auf dem Flusse" aus dem Liederzyklus "Die Winterreise", bearbeitet

Dresdner Streichquartett