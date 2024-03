Moondog zum 20. Todestag

Von Achim Hebgen

Mit wallender Mähne und langem Bart ist Moondog ein skurriles New Yorker Faktotum. In kompletter Wikinger-Montur performt er an einer Straßenecke seine Lieder. Louis Thomas Hardin ist einer der eigenwilligsten Musiker des 20. Jahrhunderts. 1974 lädt ihn der hessische Rundfunk zu Konzerten nach Deutschland ein. Dort tritt Moondog bei einem 'Avantgarde Konzert' auf und - er bleibt, nicht nur zu weiteren Konzerten, sondern auch als Straßenmusiker in Recklinghausen. Von Beginn an begeistert sich der Blinde für tonale Musik und für das Prinzip des Kontrapunktes. Bis zu seinem Tod - am 8. September 1999 - sollte Moondog dessen eifriger Verfechter bleiben. (Produktion 1992)

